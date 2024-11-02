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Demircilik Mesleği Tehlikede

Demircilik Mesleği Tehlikede

Diyarbakır'da 50 yıllık demirci Mehmet Yıldız, çırak bulamamanın mesleği yok ettiğini vurguladı.

02.11.2024 15:11
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 50 yıldır demircilik yapan Mehmet Yıldız, mesleği yapacak çırak bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Sur ilçesi Savaş Mahallesinde demircilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Yıldız, mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü ve artık çalıştıracak eleman bulamadıklarını kaydetti. Demircilik mesleğinin günden güne yok olduğunu dile getiren Yıldız, "50 senedir demircilik yapıyorum. Ermeni ustalarının yanında bu işi öğrendim. Bizim zamanımızda çalışma koşulları çok zordu. Bu mesleği öğrendikten sonra kendi işimi kurdum. Yazın sıcak olduğu için işimiz daha da zorlaşıyor. Bu mesleği yaparak 10 çocuk büyüttüm. Çocuklarımın hepsi evli" dedi.

Demir ile ilgili tüm işleri yaptığını söyleyen Yıldız, eskiden işlerin yoğunluğuna yetişemezken şimdilerde ise arada balta ve kazma yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade etti. Yıldız, "Bu aralar daha çok balta ve kazma yapıyoruz. İşler eskisi kadar olmasa da çok şükür geçimimizi sağlıyoruz. En büyük sıkıntımız çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Artık gençler zanaat işlerine ilgi duymuyor. Çırak bulamadığımız için mesleğimiz bitme noktasına doğru gidiyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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