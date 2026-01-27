Demirözü\'nde çiftçilere yüzde 100 hibeli üretim desteği

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Demirözü Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik yüzde 100 hibeli tarımsal üretim destekleri sağlanacak.

Belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında; 40 adet süt sağma makinesi, 90 çiftçiye 40 kilogram yonca tohumu, 30 çiftçiye 350 kilogram buğday tohumu, 20 çiftçiye 400 kilogram arpa tohumu ile 30 çiftçiye 7'şer çuval DAP gübresi desteği verilecek.

Desteklerden faydalanacak üreticilerin belirleneceği kura çekimi, Çarşamba günü saat 10.00'da belediyenin düğün salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 12.00'de ise desteklerin teslimatı yapılacak.

Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla her yıl yapılan çekilişlerin bu sene de kaldığı yerden devam ettiği Demirözü Belediyesi tarafından bildirildi. - BAYBURT