Demirözü Kaymakamı Ahat, Bayrampaşa köyünde talepleri dinleyip Muhtar Önal\'dan bilgi aldı

Demirözü Kaymakamı Ahat, Bayrampaşa köyünde talepleri dinleyip Muhtar Önal'dan bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, köy ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ahat, köy odasında talep ve beklentileri dinledi, köyün ihtiyaçları hakkında Muhtar Seçkin Önal'dan bilgi aldı.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, köy ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy odasında vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Ahat, köyün mevcut ihtiyaçları hakkında Muhtar Seçkin Önal'dan bilgi aldı.
Köyde yürütülen hizmetler ve vatandaşların talepleri üzerine de ayrıca görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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