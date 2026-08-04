Demirözü Kaymakamı Ahat’ın Gökçedere mesaisi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Gökçedere beldesinde belediyeye, Kur'an kurslarına ve esnafa ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Programına Gökçedere Belediyesinden başlayan Kaymakam Ahat, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret eden Ahat, eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Esnafa da ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Ahat, iş yeri sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da bir araya gelen Ahat, talep ve önerileri dinledi.