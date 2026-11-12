Demirözü Kaymakamı Ahat, üç köyde incelemelerde bulunup köylüleri dinledi

Demirözü Kaymakamı Ahat, üç köyde incelemelerde bulunup köylüleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunup vatandaşlarla görüştü. Ahat, kurum amirlerinin eşlik ettiği ziyaretlerde muhtarlardan köylerin ihtiyaçlarına dair bilgi aldı, köy odalarında halkın taleplerini dinledi.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde köy muhtarlarıyla görüşen Kaymakam Ahat, Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Devetaşı Köyü Muhtarı Ertan Ölmez ve Eymür Köyü Muhtarı Erdönmez Peker'den köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Köy odalarında da vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahat, köy sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.
Kaynak: İHA
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