Demirözü'nde Sevimli Gelengi - Son Dakika
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Demirözü'nde Sevimli Gelengi

Demirözü\'nde Sevimli Gelengi
27.06.2026 10:39
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Bayburt'un Demirözü'nde Anadolu gelengisi, ay çekirdeği yiyerek dikkat çekti.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, halk arasında 'yer sincabı' olarak bilinen Anadolu gelengisi görüldü. Sevimli gelenginin ay çekirdeği yiyerek karnını doyurduğu anlar kameraya yansıdı.

Demirözü Barajı yakınlarındaki yeşil alanda yiyecek arayan bir Anadolu gelengisi, otların arasında bulduğu ay çekirdeklerini yerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Çevredeki insanların varlığına aldırış etmeyen gelengi, ön patileriyle tuttuğu çekirdekleri büyük bir ustalıkla ayıklayarak yedi.

Açık alanda adeta çekirdek ziyafeti çeken ve insanlardan ürkmeyen gelenginin rahat tavırları ilgi çekti. Bir süre çevreyi meraklı gözlerle süzen ve karnını doyuran gelengi, daha sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

Bitki kökleri ve tohumlarla beslenen Anadolu gelengileri, Bayburt'un özellikle Demirözü ilçesi çevresindeki açık alanlarda zaman zaman görülüyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Demirözü, Bayburt, Çevre, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demirözü'nde Sevimli Gelengi - Son Dakika

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