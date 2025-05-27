Demre Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

(DEMRE)- Antalya Demre Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca giysi tasarımdan, rölyef tabloya, dekoratif ev ürünlerinden el sanatlarına kadar birçok alanda hazırladığı ürünler, yıl sonu sergisinde ilçe halkının beğenisine sunuldu. Sergi açılışında ritim, halk oyunları ve kickboks gösterileri ilgiyle izlendi.

Antalya Demre Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi, törenle açıldı. Törene Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Demre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tülay Celepoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde Yunus Emre İlkokulu Halk Oyunları ekibi, Halk Eğitim Merkezi Ritim Grubu ve Kickboks kursiyerlerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Törenin ardından serginin açılışı yapıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı giysi tasarım, rölyef tablo, el sanatları başta olmak üzere pek çok alanda ürünler yer alıyor. Sergi, 30 Mayıs'a kadar gezilebilecek.