Manisa'da denetimli serbestlik yükümlülerinden camilere 'Ramazan' bakımı
Manisa'da denetimli serbestlik yükümlülerinden camilere 'Ramazan' bakımı

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlülerinden camilere 'Ramazan' bakımı
26.02.2026 16:16  Güncelleme: 16:17
Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Ramazan ayı dolayısıyla Yunusemre ilçesindeki camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, vatandaşlar için daha huzurlu bir ibadet ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Ramazan ayı dolayısıyla Yunusemre ilçesindeki camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri camilerde seferber oldu. Ramazan ayı boyunca sürecek çalışmalarda, ilçedeki camilerin vatandaşlar için daha huzurlu ve sağlıklı bir hale getirilmesi amaçlandı.

Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında manevi atmosferin yoğun yaşandığı bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde; cami iç mekan temizliği, avlu düzenlemesi, boya-badana ve çevre düzenlemesi yapıldı. Küçük çaplı tamirat işlerini de üstlenen yükümlüler, cemaat yoğunluğunun arttığı Ramazan ayında vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmelerine katkı sağlıyor. Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında yürütülen kamu yararına çalışma faaliyetlerinin, yükümlülerin topluma kazandırılması sürecinde kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Vatandaşlardan uygulamaya tam not

Camilerdeki titiz çalışmayı memnuniyetle karşılayan Manisalı vatandaşlar, emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Denetimli serbestlik uygulamalarının sadece bir ceza infaz yöntemi değil, aynı zamanda toplumsal bir kazanım modeli olduğu vurgulanırken; yerel yönetimler ve kamu kurumları arasındaki bu tür iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği öğrenildi - MANİSA

