Deniz dibindeki kirlilik su altı dronu ile tespit edilecek - Son Dakika
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Yerel

Deniz dibindeki kirlilik su altı dronu ile tespit edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, su altı dronu kullanarak denizin dibindeki kirliliği tespit edebilecek. Dron, 4K çözünürlükte 2 saat boyunca çekim yapabiliyor ve 200 metre derinliğe dalabiliyor. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.

10.08.2024 20:09
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Deniz dibindeki kirlilik su altı dronu ile tespit edilecek

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırdığı su altı dronu ile artık denizin dibini de denetleyebilecek. Su altında 4K çözünürlükte 2 saat boyunca çekim yapabilen dron, yaklaşık 200 metre derinliğe dalabiliyor. Dron ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.

Temiz bir çevre, ekolojik yaşam, iklim krizinin önüne geçme ve gezegenin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bünyesine kazandırdığı su altı dronu ile artık denizin dibini de denetleyebilecek. Havadan drone ile deniz yüzeyinden tekne ve gemilerle sürdürülen denetim, su altı dronu sayesinde denizin dibinden de yürütülecek. 4K çözünürlükte 2 saat boyunca çekim yapabilen drone, yaklaşık 200 metre derinliğe dalabiliyor. Drone sayesinde; Mersin Limanı'nı ziyaret eden gemilerin denizin dibine bıraktığı kirli atıkların yanı sıra, petrol atıklarının kaynağı bile tespit edilerek gerekli işlemler yapılabilecek. Denizin içinden yapılan denetimler, deniz kirliliği teşebbüsünü deönleyecek. Drone ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.

"Çöp çıkarabilme özelliğine de sahip"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, havadan dronla sürdürdükleri denetimleri, su altı dronu ile daha sıkı hale getirdiklerini belirtti. Havadan denetimlerin yanı sıra, su altında ne olduğunu görebilmek ve dipten denetim gerçekleştirebilmek amacıyla su altı dronu aldıklarını ifade eden Halisdemir, "Su altı dronumuz son teknoloji özelliklere sahip. Yaklaşık 200 metre derinliğe dalabilen, 150 metre mesafeye rahatlıkla gidebilen, 8 pervanesi ve ciddi manevra kabiliyeti olan, 90 derece dik mesafede dahi hareket edebilecek bir dron" dedi. Halisdemir, ayırca dronun uç kısmında yer alan robot kolunun da, çöp çıkarabilme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

"Özellikle petrol kirliliğinin üretildiği kaynağı bulabileceğiz"

Su altı dronu ile deniz dibinde oluşabilecek her türlü kirliliğin tespit edilebileceğini vurgulayan Halisdemir, "Amacımız; deniz yüzeyinin altında meydana gelebilecek her türlü kirliliği yerinde tespit etmek, teknik personelimize bilgi vermek ve oluşabilecek istenmeyen durumu gidermek. Su altı dronu sayesinde, özellikle petrol kirliliğinin üretildiği kaynağı bulup yetkili makamları uyarabileceğiz" diye konuştu.

Su altı dronunun birçok farklı amaçla kullanılabileceğini sözlerine ekleyen Halisdemir, "Yeri geldiğinde kurtarma faaliyetlerinde kullanırken, yeri geldiğinde deniz canlılarının durumuna bakacağız. Örneğin, attığımız resiflerin durumunu dronumuzla inceliyoruz. Bu resiflerin devamını yapalım mı, yapmayalım mı, istilacı türler gelmiş mi gelmemiş mi? Bunlara bakmak için çok amaçlı kullanmak istiyoruz" dedi.

(VEG-FKE-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz dibindeki kirlilik su altı dronu ile tespit edilecek - Son Dakika

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