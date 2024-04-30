Deniz Teğmen Nurşah Uyar: Mavi Vatanı ve Gök Vatanı Koruyan İHA Pilotu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Deniz Teğmen Nurşah Uyar: Mavi Vatanı ve Gök Vatanı Koruyan İHA Pilotu

Deniz Teğmen Nurşah Uyar: Mavi Vatanı ve Gök Vatanı Koruyan İHA Pilotu

Deniz Kuvvetleri bünyesinde tek İHA pilotu olarak görev alan Deniz Teğmen Nurşah Uyar, hem mavi vatanı hem de gök vatanı koruyor. Uyar, çocukluğundan beri asker olma hayalini kurduğunu belirterek, Deniz Harp Okulu mezunu olarak İHA pilotu olarak görev yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

30.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri bünyesinde tek İHA pilotu olarak görev alan ve birçok tatbikata katılan Deniz Teğmen Nurşah Uyar, hem mavi vatanı hem de gök vatanı koruyor.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında görev alan 3 kadından biri olan Deniz Teğmen Nurşah Uyar, aynı zamanda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet veriyor. Hem mavi vatanı hem de gök vatanı koruyan Uyar, bugüne kadar birçok tatbikatta görev aldı. Uyar, çocukluğundan beri asker olma hayalini kurduğunu belirterek, "2017 yılında girdiğim Deniz Harp Okulunda 30 Ağustos 2021 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun oldum. TCG Salih Reis Fırkateyninde Elektrik Yardımcı Subayı olarak görev başladım. Göreve başladığımda insansız hava aracı sistemlerinde dünyada önemli bir oyuncu haline gelen ülkemizin ürettiği hava araçlarında görev yapma isteğiyle İHA pilot kursuna katılmak maksatlı dilekçe verdim. 2022 yılında İHA pilotluk eğitimini başarıyla tamamlayarak Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında AKSUNGUR İHA pilotu olarak göreve başladım. Halihazırda pilotluk sertifikamı almış bulunmaktayım. İHA pilotu olarak görev yaptığım esnada Mavi Vatan, Deniz Kurdu ve NATO kapsamında çeşitli görevlerde yer aldım. Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotuyum. Ülkemizin ürettiği hava araçlarından İHA pilotu olarak görev yapmaktan ve vatanımıza hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Deniz Harp Okulu, Mavi Vatan, Teğmen, Pilot, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Teğmen Nurşah Uyar: Mavi Vatanı ve Gök Vatanı Koruyan İHA Pilotu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:06 Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Teğmen Nurşah Uyar: Mavi Vatanı ve Gök Vatanı Koruyan İHA Pilotu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement