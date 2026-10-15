Denizci Münir Üçkan\'ın çay bahçesindeki Türk bayrağı motifi ziyaretçi çekiyor

Yıllarca dünyayı dolaşan Rizeli denizci Münir Üçkan, vatan sevgisini çay bahçesine işledi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan ve geçmişte ticaret gemilerinde denizcilik yaparak dünyayı dolaşan Münir Üçkan, denizlerde geçen uzun yılların ardından döndüğü memleketinde çay bahçesini adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Yıllarca süren gurbet hayatında biriktirdiği vatan ve bayrak sevgisini yeşilin tonlarıyla buluşturan Üçkan, çay bitkilerini özenle budayıp şekillendirerek bahçesinin tam ortasına devasa bir Türk bayrağı motifi işledi. Havadan çekilen görüntülerde hilal ve yıldız şeklinin net bir şekilde belirdiği bahçe, gelin ve damatlar dahil çok sayıda ziyaretçinin fotoğraf çektirmek için uğradığı bir mekana dönüştü.

Yıllardır hayalinde olan bu fikri hayata geçirmekten büyük gurur duyduğunu belirten Münir Üçkan, "Gençlik yıllarımızın güzel kısmı gurbet hayatında, denizlerde geçti, denizcilik yaptık. İnanın denize kıyısı olan yaklaşık 45 ülkeye ayak bastık. Fakat bizim milletimiz gibi aile değerlerine önem veren, vatanını ve toprağını böylesine seven başka bir millet yok. O yüzden bu sevgiyi ifade etmek, içimdeki özlemi gidermek ve gözümün önünden hiç ayırmamak için böyle bir şey yapmak istedim. Bunu 2023 yılında yapmaya karar verdim, uzun zamandır aklımdaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde hem milletimize hem de Cumhurbaşkanımıza bir destek ve mesaj olsun istedim" dedi.

Bahçenin bu denli ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyleyen Üçkan, "Açıkçası ben bu kadar büyük bir ilgi göreceğini beklemiyordum. Çevre köylerden ve ilçelerden gelip burada hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor. Hatta gelinlikle gelip bu ay-yıldızın önünde poz veren çiftler bile oldu. İnsanlarımızın sevgisine, mutluluğuna ve gururuna vesile olmak tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.