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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı. Kürek, yüzme ve dragon bot yarışları gibi çeşitli su sporlarının yapıldığı etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlendi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Dragos Su Sporları Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, kürek, yüzme ve dragon bot yarışları gibi çeşitli su sporları yapıldı. Etkinliğe katılınlar ayrıca tekne gezisi ve jet ski gösterisi ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Yaşasın Kabotaj Bayramı"

Kabotaj Bayramı kutlamalarına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. 98'inci yıl dönümü, tabii ki Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Cumhuriyetin ilanı ve sonra kurulan ülke ve elde ettiğimiz bir sürü kazanımlar. Bu kazanımların en büyüklerinden bir tanesi de aslında kapitülasyonların kaldırılması ve Kabotaj Bayramı ilan edilerek imtiyazın bize geçmiş olması. Yani denizlerde, kendi sınırlarımızda, dış ülkelerin elinde bulunan o imtiyazların kaldırılması, ulaşımdan ticarete, limanlarımızın bizler tarafından, ülkemiz tarafından işletilmesi ve bu özgürlüğe, kendi karasularımızda kavuşmamız. Bunu 7'den 77'ye herkesin hatırlamasını, anlamasını sağlamak amacıyla da denizlerimizde birçok aktiviteler, etkinlikler yapıyoruz. 20 mahallemizde, Kartal'da muhtarlarımızla, komşularımızla oluşturulan takımlarımızla bir spor etkinliğindeyiz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı doyasıya kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz, anıyoruz. Çünkü bu özgürlük olmadan bir ülkenin devamlılığı da olamaz. Yaşasın Kabotaj Bayramı diyorum" dedi. - İSTANBUL