Denizin Türküsü Belgeseli, Şişli'de Gösterilecek - Son Dakika
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Denizin Türküsü Belgeseli, Şişli'de Gösterilecek

10.05.2022 12:40
Denizin Türküsü Belgeseli, Şişli'de Gösterilecek

Yazar Ulaş Karakaya’nın yönetmenliğini yaptığı "Heyamola Denizin Türküsü" isimli belgesel, Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde izleyiciyle buluşacak.

Yazar Ulaş Karakaya'nın yönetmenliğini yaptığı "Heyamola Denizin Türküsü" isimli belgesel, Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde 13 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde izleyiciyle buluşacak.

Geçmişten günümüze ekolojik mücadelenin bir izdüşümü olan belgesel, 1970'li yılların Karadeniz'inde kıyı balıkçılarının, trol balıkçılığına karşı örgütlenme mücadelesini ve çevresinde gelişen sosyal ve siyasi olayları dönemin tanıklarının gözünden kronolojik olarak anlatıyor.

Giriş seslendirmesini İlyas Salman, müziklerini halk ozanı Ahmet Bozdoğan ve Hüseyin Unay'ın yaptığı, canlandırmalarında; Fırat Onur Altay, Özcan Konal, Gökhan Topal, Gökalp Kabacoğlu, Deniz Topal, Adasu Konal, Murat Karadere, Furkan Akın, Yusuf Bursalı ve Ersoy Çoban'ın yer aldığı "Heyamola Denizin Türküsü" isimli 92 dakikalık belgeselin yönetmenliğini Ulaş Karakaya, görüntü yönetmenliğini Mesut Aydın yaptı.

ÇEKİMLER VE KURGU SÜRESİ 1.5 YIL SÜRDÜ

2019 yılının Kasım ayında başlayan belgeselin çekimleri ve kurgu süresi yaklaşık 1.5 yılı buldu.  Dönemin tanığı olan 7 kişiyle birebir görüşülen belgesel çekimlerinde, anlatıyı kuvvetlendirmek ve akıcılığı arttırmak için oyuncular ile sinematografik canlandırmalar yapıldı. Anlatıcılar dışında dış ses kullanılmadı.

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Şişli Belediyesi, Belgesel, Mayıs, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Denizin Türküsü Belgeseli, Şişli'de Gösterilecek - Son Dakika


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