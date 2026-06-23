Denizli Barosu'nda Başkan Değişimi - Son Dakika
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Denizli Barosu'nda Başkan Değişimi

Denizli Barosu\'nda Başkan Değişimi
23.06.2026 16:56
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Ufuk Kök'ün istifasının ardından Engin Yıldız, Denizli Barosu Başkanı seçildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün hakkında yürütülen soruşturma süreci nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından bu göreve Engin Yıldız seçildi.

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa etti. Ufuk Kök'ün başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, Denizli Barosu Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Avukatlık Kanunu uyarınca mevcut yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan seçim sonucu, Denizli Barosu Başkanlığına oy çokluğu ile Engin Yıldız seçildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Barosu'nda Başkan Değişimi - Son Dakika

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