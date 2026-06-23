Denizli Barosu\'nda Başkan Değişimi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün hakkında yürütülen soruşturma süreci nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından bu göreve Engin Yıldız seçildi.

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa etti. Ufuk Kök'ün başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, Denizli Barosu Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Avukatlık Kanunu uyarınca mevcut yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan seçim sonucu, Denizli Barosu Başkanlığına oy çokluğu ile Engin Yıldız seçildi. - DENİZLİ