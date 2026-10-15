Denizli Beyağaç'ta Kaymakam Haydari, hane ziyaretlerinde ihtiyaç ve talepleri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Beyağaç'ta Kaymakam Haydari, hane ziyaretlerinde ihtiyaç ve talepleri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Beyağaç\'ta Kaymakam Haydari, hane ziyaretlerinde ihtiyaç ve talepleri dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, hane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti; Haydari, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Kaymakamı Servet Haydari, hane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve ihtiyaçlarını yerinde öğrenmek amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden Haydari, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Haydari, vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinlemeyi sürdürdü. Kaymakam Haydari'nin hane ziyaretlerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: İHA
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma VakfıBeyağaçDenizliGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:51:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Denizli Beyağaç'ta Kaymakam Haydari, hane ziyaretlerinde ihtiyaç ve talepleri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei