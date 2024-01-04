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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu ile bir araya geldi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu ile bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Başkan Zolan, gece boyu sohbet ettiği gençlerin istek ve önerilerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu ile bir araya geldi
04.01.2024 - 16:08,
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Başkan Zolan, gece boyu sohbet ettiği gençlerin istek ve önerilerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği programa katıldı. KYK Amfi Park'ta düzenlenen gecede Başkan Osman Zolan, burada öğrenci ve vatandaşlara kestane ikram etti. Gece boyunca gençlerle sohbet eden Başkan Zolan, PAÜ'de öğrenim gören gençlerin istek ve önerilerini dinledi.

PAÜ'yü kazanarak kente gelen öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Osman Zolan, Denizli'nin genç dostu bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Gençlik bizim değerimiz, enerjimiz, hazinemiz. İnşallah sizlerle şehrimiz, ülkemiz çok daha ileriye ve güzele ilerleyecek. Her alanda söz sahibi olmanız, donanımlarınızı artırmanız ve bizden daha güzel işler yapmanıza vesile olmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ım yolunuzu açık eylesin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu ile bir araya geldi - Son Dakika
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