Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yoğun geçen bir seçimin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Denizli adına çok güzel bir sürecin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sevgi, dayanışma, rahmet ve bereket ayı ramazanı hep birlikte geçirerek geride bıraktıklarını belirtti. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın yanında yoğun geçen bir seçimin ardından Denizli adına çok güzel bir sürecin heyecan ve mutluluğunu da yaşadıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Güzel günlerin çok daha yakın olduğu inancıyla, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi, kardeşlik, sağlık, huzur ve bereket içerisinde bir bayram temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - DENİZLİ