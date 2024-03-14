Denizli Büyükşehir Belediyesi Değirmenönü Mahallesi\'nde İftar Sofrası Kurdu

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası Değirmenönü Mahallesi'nde kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Başkan Zolan, mahalle iftarları ile ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Değirmenönü Mahallesi Karaman Kapalı Pazaryeri'nde kuruldu. İftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşarak, ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan burada hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. İftar sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Zolan, ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşamak için gayret ettiklerini, iftarların birer gönüller buluşması olduğunu dile getirerek, davetlerini kabul edip kendileriyle buluştukları için tüm vatandaşlara teşekkür etti. Değirmenönü Mahallesi'nde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Zolan, "Altyapısıyla, üstyapısıyla, parklarıyla birçok güzellikler inşa ettik çok şükür. Sadece burası değil, tüm mahallelerimize aynı anlayışla gece gündüz hizmet ederek bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

"Yeni güzellikler yapmayı nasip etsin"

616 mahallenin tamamında gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "İnşallah yaptığımız bu işler şehrimizi ileriye götürmüştür, yeni güzellikler kazandırmıştır. Yeni güzellikler kazandırmaya da niyetliyiz, Allah'ım nasip etsin, yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramına hep beraber sağ salim kavuşmayı da Allah'ım nasip etsin. Yüce Mevlam tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri, hayırları kabul ve makbul eylesin" dedi. Başkan Zolan, iftarın ardından vatandaşlarla bir süre dertleşerek, istek ve önerilerini dinledi. - DENİZLİ