Denizli Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Osman Zolan\'dan Veda Mesajı

Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Osman Zolan, "Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve kazanan diğer başkanları tebrik ediyorum" dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken, 16 Mart 2011 tarihinden bu yana Denizli'ye hizmet eden önceki dönem Belediye Başkanı Osman Zolan, sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaştı.
Denizli'ye hizmet etmenin şerefine onuruna kavuştuğunu belirten Zolan, "Sandık sonucu benim görevimin tamamlandığı şeklinde tecelli etti. Bu karara saygı duyuyorum. tartışmadan, eleştirmeden, noktası virgülüne dokunmadan başıma taç ediyorum. Sizin vermiş olduğunuz kararla geldik, sizin vermiş olduğunuz kararla da görevimiz sona eriyor. Denizli'mize ve sizlere hizmet etmenin şerefine ve onuruna kavuştum. Pazar günü verilen kararla yeni seçilen Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu, ilçe belediye başkanlarımızı, muhtarlarımızı, meclis üyelerimiz, azalarımızı ve tüm seçilenleri tebrik ediyorum. Allah'ım başarılı eylesin. Denizli'mize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Denizli'mizin yarını bugününden daha güzel olsun" dedi.
"Bu eserleri ve projeleri hep birlikte yaptık"
Denizli'yi bir çok hizmetle tanıştırdıklarını ifade eden Zolan, sözlerine şöyle devam etti:
"Birçok güzellikler inşa ettik. Girişleriyle, çıkışlarıyla, köprülü kavşaklarıyla, parklarıyla, spor alanlarıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla şehrimizin 616 mahallesine, her sokağına hizmet götürdük. Bugün şehrimiz parmakla gösterilen şehirler arasında. İnşallah daha da güzele gitmesini istiyoruz. Denizli'mizde bir çok eserler yaptık. Kültür merkezleri, yüzme havuzları, köprülü kavşaklar, parklar, alt yapı, üst yapı, teleferik, kayak merkezi ve sayamadığım bir çok projeyi inşa ettik. Ama bunun kahramanı sadece ben değilim. Siz bana yetki vermemiş olsaydınız bunların hiçbiri yapamazdım. Biz bu eserleri ve projeleri birlikte yaptık. Denizli'mizin bahtı açık olsun. İnşallah daha güzel eserlerle tanışmasını temenni ediyorum. Bu Pazar sandığa giderek iradenizi ortaya koydunuz. Ben, demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlere, sandığa giderek oy kullanan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Tabi Sizlerle birlikte ben her zaman Denizli'nin caddelerinde, sokaklarında, parklarında olacağım. Denizli'de hayatımız devam ettireceğim. Bu noktada inşallah değişik alanlarda, değişik mekanlarda yine bir arada olacağız. Biz aynı şehirde yaşayan, bu şehre sevdalı olan insanlarız. İnşallah şehrimizin güzellikleri, şehrimizin ilerlemesi hepimizi mutlu edecektir. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ım sağlık ve sıhhat versin. İnşallah mutluluk içinde Denizli'mizin yarını bugünden daha güzel olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun" - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Denizli Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Osman Zolan'dan Veda Mesajı - Son Dakika
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