Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Festivali\'ni Düzenledi

Yerel

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dördüncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı. Kadınların isterse her şeyi başaracağını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kadınlarla yaptığımız her proje başarıya ulaşıyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivalinin dördüncüsü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla dördüncü kez düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, sanatçı Dilek Türkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Kadınlar yeter ki istesin, istediğinde önünde hiçbir engel tanımaz"

Başkan Osman Zolan açılışta yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olduklarını belirterek onlara tüm imkanlarıyla fırsat verdiklerini söyledi. Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin gittikçe güçlendiğini dile getiren Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza spordan sanata, her türlü aktivite ile donanımlarını arttırmaları anlamında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Kadınlarla yaptığımız her proje başarıya ulaşıyor. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Yeter ki istesin, istediğinde önünde hiçbir engel tanımaz" dedi.

Dördüncüsünü düzenledikleri festivalin bir kez daha başarılı olacağına inandığını söyleyen Başkan Zolan, şöyle konuştu: "İnşallah bundan sonra da aynı güzellik ile el ele, kol kola devam edeceğiz. Sadece sanat ve spor alanında değil, Mikrokredi Ofisimiz ile de kadınlarımıza finansal destek oluyoruz. El Emeği Pazarımızla da kadınlarımızın ürünlerini değişik mekanlarda halkımıza sunmalarının fırsatını veriyoruz. 50'nin üzerinde branşta meslek edindirme kurslarımız var. Kurslarımızda üretilen ürünlerin satış imkanını da sağlıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki biriz, beraberiz. Çünkü kadın demek; anne, kız kardeş, kızımız, eşimiz demek. Onların olmadığını düşündüğümüzde hayatın hiçbir anlamı yoktur." Başkan Zolan festivalin 3 gün boyunca dolu dolu geçeceğini belirterek tüm hemşehrilerini davet etti.

Kurdele kesimi öncesi duygularını paylaşan Sanatçı Dilek Türkan, kadın el emeğinin çok kıymetli olduğunu belirterek başta Başkan Zolan olmak üzere festivalin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür etti. Beraberindeki kadınlarla birlikte festivalin açılış kurdelesini kesen Başkan Zolan daha sonra stantları tek tek gezerek kadınlara kırmızı karanfil hediye etti. - DENİZLİ