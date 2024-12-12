Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mısır Piyasasını Canlandırmak İçin 61 Ton Alım Yapacak - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mısır Piyasasını Canlandırmak İçin 61 Ton Alım Yapacak

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, flake yem üretiminde kullanılacak danelik mısır alımlarıyla bölge ekonomisini desteklemeyi amaçlıyor. Şu ana kadar 16 ton alım yapılırken, 45 ton daha alım gerçekleştirilmesi planlanıyor. Üreticiler, bu destek sayesinde ürünlerini daha iyi fiyatlarla satabilme imkanına kavuştu.

12.12.2024 11:00  Güncelleme: 11:07
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Denizli Büyükşehir mısır piyasasını canlandırmak için 61 ton alım yapacak

Denizli Büyükşehrin üreticilere desteği mısır piyasasını canlandırdı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, üretimin ve hayvancılığın desteklenmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amacıyla flake yem üretiminde kullanılacak danelik mısır alımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda üreticiden 16 ton alım yapılırken, devamında 45 ton mısırın da alınması ön görülüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiği projeler ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Son olarak üreticiye destek programları kapsamında flake yem üretiminde kullanılacak danelik mısır alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar üreticiden 16 ton mısır alımı gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 45 ton daha alım gerçekleştirebilmek için teknik şartların sağlanmasını bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması, hem hayvancılığın hem de yerel üreticilerin desteklenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye ekipleri, üreticilerin mısırlarını arazide nem ve hektolitre gibi kriterler üzerinden değerlendirmeye alıyor. Flake yem yapımına uygun bulunan mısırlar hasat edilerek belediye tarafından satın alınıyor.

Denizli Büyükşehrin üreticilere desteği mısır piyasasını canlandırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin mısır üreticileri için belirlediği ürün alım fiyatı piyasayı hareketlendirdi. Bu durum, bazı üreticilerin ürünlerini başka alıcılara daha yüksek fiyatla satmalarına imkan tanıdı. Teknik şartlara uygun olmayan veya ürünlerini satmaktan vazgeçen üreticiler ise süreç dışında kaldı. Şu ana kadar 16 ton mısır alımı gerçekleştirilirken, 45 ton daha mısırın alımı için teknik şartların sağlanması bekleniyor. Alımların, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından devam edeceği öğrenildi.

"Mısırımızı belediyemiz almasaydı daha ucuza satmak zorunda kalacaktım"

Mısırını Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne satan çiftçilerden biri olan Ramazan Yağlıçoban, belediyenin verdiği bu destekler sayesinde ürününü ucuza satmak zorunda kalmadığını ifade etti. Yağlıçoban, mısır alımı ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek; " Tavas'a bağlı Karahisar Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. Bu seneki mısır ürünümü Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne sattım. Yapılan projeden gayet memnunuz. Satışımızın Büyükşehir Belediyemize de hayırlı olmasını temenni ederim. Mısırımızı belediyemiz almasaydı arada alım satım yapanlar var, fiyat kıranlar var, daha ucuza satmak zorunda kalacaktım. Denizli Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun, fiyat konusunda da yardımcı oldular. Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibinden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mısır Piyasasını Canlandırmak İçin 61 Ton Alım Yapacak - Son Dakika

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