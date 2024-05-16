Denizli Büyükşehir Ulaşım AŞ'de İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Ulaşım AŞ'de İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı

Denizli Büyükşehir Ulaşım AŞ'de görevine başlayan Turcan Atsız, şehirdeki ilk kadın belediye otobüs şoförü oldu. Vatandaşlar, Atsız'ı sürücü koltuğunda görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

16.05.2024 20:45
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4 çocuk, 2 torun sahibi kadın otobüs şoförü olma hayaline kavuştu

Denizli Büyükşehir Ulaşım AŞ'de ilk kadın otobüs şoförü seferine başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin ilk kadın belediye otobüs şoförü Turcan Atsız sefere başladı. Uzun yıllar hayal ettiği belediye otobüs şoförlüğüne kavuşan Atsız'ı sürücü koltuğunda gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, özellikle kadınlar hemcinslerini görmekten büyük mutluluk duydu.

Denizli'de yaşayan 41 yaşındaki 4 çocuk, 2 torun sahibi Turcan Atsız, 20 yıllık ağır vasıta ve uzun yol şoförlüğünün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de görevine başladı. Başvurusu değerlendirilmesinin ardından sürüş testini de geçen Turcan Atsız, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin ilk kadın belediye otobüs şoförü oldu. 500 numaralı Yenişehir hattında direksiyon sallamaya başlayan Atsız'ı sürücü koltuğunda gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken özellikle kadınlar hemcinslerine destek vererek tebrik etti. Çocuk yaşlardan itibaren şoförlüğe meraklı olduğunu ve bu nedenle genç yaşlarda mesleğe başladığını belirten tecrübeli sürücü Turcan Atsız, yaklaşık 20 yıldır araç kullandığını belirterek, servis şoförlüğü yaptığını, tır kamyon gibi ağır vasıta ve uzun yol şoförlüğünde bulunduğunu anlattı.

Cesareti olan kadınlara seslendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye belediye otobüs şoförü olmak için müracaat ettiğini, yapılan değerlendirme ve sürüş testinin ardından işe kabul edildiğini belirten Atsız, en büyük hayali olan belediye otobüs şoförlüğünü gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını söyledi. Kadınlara da seslenerek belediye otobüs şoförlüğü yapabileceklerini tavsiye eden Atsız, "Cesareti olan kadınlarımızı bekliyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Allah razı olsun, sağ olsun beni destekledi. Şu an görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan kadın sürücülere destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin yeni genel müdürü Mithat Tüzüner ise seferine yeni başlayan Atsız'ı tebrik ederek başarılar diledi. Amaçlarının Denizli'de güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak olduğunu, bunun için çalışmalara hemen başladıklarını kaydeden Tüzüner, Atsız'ın tecrübeli ve yetenekli bir sürücü olduğunu, yaptıkları değerlendirme ve testlerden de başarıyla geçtiğini kaydetti. Herkesin gönül rahatlığı ile Atsız'ın kullandığı otobüse binebileceğini belirten Tüzüner, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Ulaşım AŞ'de kadın sürücülerin çoğalmasını istediğini ve bu konuda kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, kriterlere uyan kadın şoför adaylarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Ulaşım AŞ'de İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı - Son Dakika

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