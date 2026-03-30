Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere 1182 Küçük Baş Hayvan Desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere 1182 Küçük Baş Hayvan Desteği

30.03.2026 18:30  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 572 üreticiye toplamda 1182 damızlık koyun ve koç dağıttı. Belediye Başkanı Çavuşoğlu, üreticilere destek sağlarken adaletli ve şeffaf bir dağıtım süreci yürüttüklerini vurguladı.

(DENİZLİ) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel ekonomiyi güçlendirmek ve küçükbaş hayvancılığı desteklemek amaçlı "Bereketli Sürüler Projesi" kapsamında üreticilere 1182 damızlık koyun ve koç dağıtıldı.

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'ndaki dağıtıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ile Denizli'nin değişik bölgelerinden besiciler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrin kaynaklarını doğrudan halka aktardıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz yola çıkarken 'Eli nasırlı, alnı açık, tohumu toprakla buluşturan üreticimizi bu şehrin efendisi yapacağız' dedik. Bugün burada hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, tamamen şeffaf bir şekilde yapılan kuralarla gerçek ihtiyaç sahiplerine küçükbaş hayvan desteği sağlıyoruz. Birileri geçmişte belediyenin imkanlarını şahsi işlerinde kullanmış, halkın parasını kendi konforuna harcamış olabilir. Ancak bizim dönemimizde Denizli'nin tek kuruşu dahi boşa gitmeyecek. Bizim tek bir derdimiz var; o da üretenin yüzünü güldürmek, yastığa başımızı koyduğumuzda harama bulaşmamış olmanın huzuruyla uyumaktır."

Siyasi fikri ne olursa olsun, bu şehirde üretmek isteyen herkesi baş tacı yapmaya söz verdik ve bugün bu sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 'Kendi adamlarına verirler' diyenlere inat, müracaat eden her bir hemşehrimizin huzurunda, kuraları bizzat kendi ellerinizle çektirerek adaleti sağladık. Bizim terazimizde siyasi görüş değil, nasırlı ellerin emeği var. Bugüne kadar kimseye nasip olmamış mazot, gübre ve hayvan desteklerini hayata geçirirken tek bir kriterimiz oldu; o da bu topraklar için dökülen alın teridir. Sizler güneşin altında, yağmurda, çamurda çalışırken biz de sizin yanınızda saf tutmaya devam edeceğiz. Bu şehirde kadınlarımızın bereketi, üreticimizin azmi olduğu sürece aşamayacağımız engel yok. Hayvanlarınız bereketli, kazancınız bol olsun."

"Bu ülkenin tek çıkış yolu üretimden geçer"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da törende yaptığı konuşmada, "Derman belediyecilik anlayışımız gereği sadece asfalt ve kaldırım yapmakla kalmıyor, üretime destek veriyoruz. Bugün ülkemiz maalesef samanından buğdayına kadar pek çok kalemde ithalata mahküm edilmişken, bizler tüm zorluklara göğüs gererek üretimden vazgeçmeyen, özellikle hayvancılıkta büyük emek veren kadınlarımızın ve çiftçilerimizin yanındayız. Büyükşehir Belediyemizce hayata geçirilen bu küçükbaş hayvancılık desteği hem bereketin kapısını aralamakta hem de ekonomik dar boğaza karşı üretimle verilen en güçlü cevabı temsil etmektedir" diye konuştu.

572 üreticiye 1182 adet koyun-koç desteği

Proje kapsamında, hayvancılığa yeni adım atan 305 kadın üreticiye toplam 610 dişi koyun ve 305 damızlık koç verildi. Mevcut sürüsünü güçlendirmek isteyen 267 üreticiye de verimi yüksek birer damızlık koç dağıtıldı.

Şap hastalığı nedeniyle karantina süreci devam eden Tavas ve Kale ilçesindeki 4'ü kadın olmak üzere toplam 10 üreticiye ise karantina süresi tamamlandıktan sonra koyun-koç desteği ulaştırılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere 1182 Küçük Baş Hayvan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:28:51. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere 1182 Küçük Baş Hayvan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.