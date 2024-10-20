Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altında

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Denizli'de çıkan orman yangını paniğe neden oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Çivril ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi Kumlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgar etkisiyle alevler Bozdağ Mahallesi Yukarı Bağlar mevkiinde doğru ilerledi. Yangının neticesinde bölgedeki meyve ağaçları da zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.