Denizli'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
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Denizli'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, araçlar güçlükle ilerledi

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, fırtına ağaçları devirdi.

12.07.2024 22:22
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Denizli'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, araçlar güçlükle ilerledi

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, fırtına ağaçları devirdi

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, fırtına ağaçları devirdi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün akşam saatleri için Uşak il geneli ile Denizli'nin kuzey ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapmıştı.

Saatler öncesinden uyarısı yapılan şiddetli fırtına ve yerel kuvvetli yağışlar, akşam saatlerinde Denizli kent merkezde etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağış nedeniyle kentin ana güzergahları olan İzmir Asfaltı ve Acıpayam Bulvarında su birikintileri oluştu. Fırtına ağaçları devirirken; yollarda oluşan birikintiler uzun kuyruklar oluşan akşam trafiğinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken; belediye ve trafik ekipleri, ulaşımda kısa süreli aksamalara neden olan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Gece saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika

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