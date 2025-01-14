Denizli\'de SMA Hastalığı ile Mücadele İçin Dayanışma Konseri Düzenlendi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi SMA hastalığı ile mücadele eden Tusem ve Arya bebek için düzenlenen dayanışma konserine ev sahipliği yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Eğitim-Sen Denizli Şubesi ve Merkezefendi Bisiklet Spor Kulübü'nün katkılarıyla SMA hastalığı ile mücadele eden Arya Manhas ve Tusem Kurtyemez için dayanışma konseri düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen konserin geliri tamamen Arya ve Tusem bebeğe ayrılırken, konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Nihal Salda, Çiğdem Karagün ve Hediye Uğan Özdemir'in sahne aldığı gecenin sunumunu Emre Öztürk gerçekleştirdi. Gecede Arya ve Tusem bebeğin aileleri kendilerine bu imkanı sunan başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere destek sunan tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlere teşekkür etti. Programa katılan davetliler hem Arya ve Tusem'e destek olmanın mutluluğunu yaşadı, hem de keyifli bir programa tanıklık etti. - DENİZLİ