Denizli\'de Su Tasarrufu Artıyor

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Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) daha yaşanabilir bir Denizli için suyun korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DESKİ, vatandaşlara musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü kentte suyun korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda DESKİ, içme suyu abonelerine musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı. İlk olarak DESKİ'nin Bayramyeri Meydanı'nda kurduğu stantta su abone numaralarını veren vatandaşlar ücretsiz su tasarruf aparatlarını alabiliyor. Bunun yanında pilot bölge olarak belirlenen Yenişehir Mahallesi'nde de kapı kapı dolaşan DESKİ personeli, ev ve işyerlerine de su tasarruf aparatları dağıtırken, vatandaşların isteği doğrultusunda ücretsiz montaj hizmeti de veriyor. Mahalle sakinleri ayrıca su tasarruf aparatlarını Yenişehir Muhtarlığından da temin edebiliyor.

Aparatı alanlar su protokolüne katılıyor

Bayramyeri Meydanı'nda ve Yenişehir Mahallesi'nde ücretsiz su tasarruf aparatı alan vatandaşlar ayrıca adı-soyadı, abone numarası ve iletişim bilgileriyle beraber su protokolüne dahil ediliyor. Tüm bunların yanında söz konusu aparatı almak isteyen vatandaşlar DESKİ'nin internet adresinden de su protokolüne katılarak DESKİ ana hizmet binasından aparatları ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Su tasarruf aparatı nedir, nasıl çalışır?

Su tasarruf perlatörü, su akışını hava karıştırarak azaltma prensibi ile çalışan bir aparattır ve bu işlem, su basıncını koruyarak su tüketimini % 40 oranında düşürmektedir. Böylece hem su tasarrufu sağlamakta hem de ekonomik fayda sunmaktadır. Kurulumu son derece basit olup, profesyonel bir yardım gerektirmediğinden ev ve iş yerlerinde rahatlıkla uygulanabilen uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

Su Tasarrufu Protokolü'ne katıl suya sende sahip çık

Su Tasarruf Protokolü, "Suyumuza sahip çıkalım, yarının suyunu bugünden koruyalım!" sloganıyla hazırlandı. Denizlililerin içme suyunu daha bilinçli kullanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Su Tasarruf Protokolü dijital ortamda verilecek tasarruf taahhüt ve önerileri kapsıyor. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat çekilen Su Tasarruf Protokolü'ne katılan vatandaşların mail adreslerine DESKİ tarafından teşekkür sertifikaları da gönderiliyor. Teşekkür sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar bilinçli su kullanım kültürü oluşturma amacına da destek veriyor. - DENİZLİ