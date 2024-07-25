Denizli'de yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı

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Vatandaşlar yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı

DENİZLİ - Son yılların en kurak yaz mevsiminin yaşandığı Denizli'de, Temmuz ayında düşen yaz yağmuru vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Aniden bastıran şiddetli yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden, Perşembe öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusunda kuvvetli yağış uyarısı açıklanmıştı. Beklenen yağış, öğle saatlerinde sağanak ve kuvvetli olarak etkili oldu. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiye ile yola çıkarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığı Denizli'de, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun akşam saatlerinde 21.00 sıralarında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.