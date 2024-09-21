Denizli\'de Yerleşim Alanlarına Yakın Yangın Korkuttu

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Yerleşim alanlarına yakın noktada çıkan örtü yangını korku yaşattı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir noktada bulunan boş arazide çıkan örtü yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yakınında yerleşim alanlarının bulunduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler çevredeki binalara ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında iş makinelerinin de destek verdiği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.