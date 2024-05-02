Denizli Gözler Mahallesi'nde Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği - Son Dakika
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Denizli Gözler Mahallesi'nde Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği

Denizli Gözler Mahallesi\'nde Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nin yeni muhtarı Dilek Erken, mahallelerinde uzun yıllardır devam eden geleneksel yağmur duası etkinliğine tüm Denizli halkını davet etti. Etkinlik, 5 Mayıs Pazar günü Erenler bölgesinde gerçekleşecek ve katılımcılara yöreye özgü kavurma ikram edilecek. Muhtar Erken, etkinliğin imece usulüyle hazırlandığını ve mahalle halkının ve esnafların desteğiyle gerçekleşeceğini belirtti. Gözler Mahallesi'nin kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmak amacıyla tüm Denizli halkını etkinliğe katılmaya davet etti.

02.05.2024 17:33
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nin yeni muhtarı Dilek Erken, mahallelerinde uzun yıllardır devam eden geleneksel yağmur duası etkinliğine tüm Denizli halkını davet etti.

Etkinlik, 5 Mayıs Pazar günü Erenler bölgesinde gerçekleşecek ve katılımcılara yöreye özgü kavurma ikram edilecek. Muhtar Erken, etkinliğin imece usulüyle hazırlandığını ve mahalle halkının ve esnafların desteğiyle gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca, etkinlikte duaların edileceği ve kurbanların kesileceği bilgisini paylaştı. Gözler Mahallesi'nin kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmak amacıyla tüm Denizli halkını etkinliğe katılmaya davet etti. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Muhtar Erken, " Yüzyıllardır devam eden Erenler bölgemizde yağmur duamız var. Onun için bir çalışma yaptık. Burada esnaflık yapan birçok abimiz ve ablamızın destekleri sayesinde bu hayrı gerçekleştireceğiz. 5 Mayıs Pazar dua edeceğiz. Hayvanlarımızın kesimini sağlayacağız. Sonra bizim yöremize has kavurma yemeğimizi yapıp, konuklara ikram edeceğiz. Gözler'e herkesi bekliyorum. Gelsinler bizi tanısınlar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Gözler Mahallesi'nde Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği - Son Dakika

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