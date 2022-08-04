Alzheimer Yaşam Merkezi Eğitime Devam Ediyor

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından, Alzheimer'lı hastalara yönelik yapılan Alzheimer Yaşam Merkezi, hastalık teşhisi konulan büyüklere eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Alzheimer rahatsızlığı olan büyüklerimize günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için eğitim ve desteklerimiz sürüyor " dedi.

Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hizmete açılan Alzheimer Yaşam Merkezi, rahatsızlığı olan büyüklere uzman eğitmenler tarafından destek veriliyor. Alzheimer ve demans tanılı ilk ve orta evredeki hastalara psikomotor beceriler, zihinsel aktiviteler ve bedensel egzersiz çalışmaları yaptırılıyor. Bu kapsamda hasta ve hasta yakınlarına da psikolojik destek sağlanıyor.

"GEREKEN ÖZVERİYİ GÖSTERİYORUZ"

Başkan Doğan, "Alzheimer teşhisi konulan değerli büyüklerimize zihin ve bedensel egzersizler uzman eğitmenlerimiz tarafından yaptırılıyor. Rahatsızlığın başlangıç ve erken orta dönemleri var. Bu eğitimler sayesinde alzheimer rahatsızlığı olan büyüklerimize günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak büyüklerimizin sosyal yaşamlarını da renklendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Alzheimer teşhisi konulan vatandaşların yararlanacağı merkeze başvurular, şahsen ve www.merkezefendi.bel.tr adresinden yapılabiliyor.