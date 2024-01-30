Denizli'nin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi

DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesimlerde sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Denizli'de sabah saatlerinde yüksek rakıma sahip ilçelerde kar yağışı kendisini gösterdi. Kent merkezine yakın yüksek kesimlerden biri olan Bağbaşı Yaylası'nda da kar yağışı gözlemlendi. Etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü. Kar yağışının sürdüğü Çameli ilçesinde de yollar karla kaplandı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin ana arterler üzerinde yolun trafiğe kapanmaması maksadıyla çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kentte kar yağışıyla beyaza bürünen bir diğer nokta ise Denizli Kayak Merkezi oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı öğrenilen kayak merkezinde yağışın sürdüğü belirtildi.