Denizli Sanayi Odası, Basın Buluşması Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Sanayi Odası, Basın Buluşması Düzenledi

Denizli Sanayi Odası, Basın Buluşması Düzenledi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle, odada düzenlenen basın buluşmasında kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Selim Kasapoğlu, basın mensuplarına teşekkürlerini sunarken, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ise basın özgürlüğü ve yerel medyanın zorluklarına dikkat çekti.

24.07.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle, odada düzenlenen basın buluşmasında kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonunda gerçekleştirilen medya buluşmasına; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarı, Ali Fuat Özel, Orçun Alptekin, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve Yönetimi ile kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri katılım sağladı.

Basın mensuplarına teşekkürlerini sunan Başkan Selim Kasapoğlu, "116 yıldır basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri, kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Denizli'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, "Eleştiriyi doğru yapabilmek, takdiri doğru yapabilmek, doğru yapılan işleri alkışlayabilmek, yanlış olan işler hakkında da eleştiride bulunabilmek çok önemli. Bu noktada siz basın mensuplarımızın ve biz kurumların üzerinde büyük bir yük olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız, eleştirilerimiz ve tavsiyelerimiz vicdani olmalı. Toplumun ve şehrin geleceğine önderlik edecek şekilde yapılmalı. Basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkının teminatıdır. Doğru habercilik anlayışı ile toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine katkıda bulunan gazetecilerimiz, zor koşullarda bile görevlerini yerine getirerek, kamuoyunun sesi olmaya devam ediyor. Doğru bilginin ve doğru haberin kaynağı basınımızdır. Ortak paydamız şehrimiz diyerek özveriyle şehrimiz için çalışan tüm gazetecilerimizin ve basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum." dedi.

"Basin kuruluşları hayatta kalma mücadelesi veriyor"

24 Temmuz 1908 tarihinde sansürün kaldırılmasıyla her yıl bugünün Basın Bayramı olarak kutlandığına dikkat çeken Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, "Türk basınında sansür gazetecilerin gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kaldırılmıştır. Basın özgürlüğü önündeki engeller kalkmadıkça biz gazeteciler 24 Temmuz'u bayram olarak değil dayanışma günü olarak kutluyoruz." diye konuştu.

Denizli ve Türkiye genelindeki ekonomik darboğazın, özellikle yerel medyayı olumsuz etkilediğini söyleyen Boyacı, pandemi sonrası ekonomik tedbirlerin ve kısıtlamaların yerel gazeteleri yok olma noktasına getirdiğini söyledi. Boyacı, "Geleneksel medya kuruluşları halkın haber alma hakkını kullanabilmesi için sundukları haberlerde birçok yasal mevzuata uygun hareket etmek, halka doğrulanmış bilgi vermek, halk arasında panik ve korkuya neden olmamak, yerel ve ulusal hassasiyetleri gözetme sorumluluğu ile hareket ederler. Halkın doğru habere ulaşması ancak gerçek gazetecilerle mümkündür" dedi.

Konuşmaların ardından kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, gündem ile ilgili sorularını yöneltti. Toplantının sonunda, Denizli Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" adlı tanıtım filmi toplantıya katılım sağlayan basın mensuplarıyla birlikte izlendi. Başkan Selim Kasapoğlu, günün anısına Cemiyet Başkanı Boyacı'ya Çeşm-i Bülbül ve Sanayinin Kadim Şehri Denizli Kitabını hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Etkinlik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Sanayi Odası, Basın Buluşması Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 19:31:24. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Sanayi Odası, Basın Buluşması Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement