Denizli terörle mücadelede 295 evladını şehit verdi

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, Denizli'nin 43 yıllık terörle mücadelede 295 evladını şehit verdiğini belirtti.
1980 yılından itibaren Türkiye'de bölücü terör örgütünün hain saldırıları sorunu çok sayıda asker, polis ve sivil şehit edildi. Terör olaylarında şehit düşen ya da gazi olanlardan oluşan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği de bu ailelerin yaralarını sarmak maksadıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğin Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, dernek üyelerinin şehit ailelerinden ve gazilerden oluştuğunu ifade etti. Diğer dernek ve sivil toplum kuruluşlarından farklarından bahseden Başkan Işık, diğer dernek ve kuruluşların üye sayılarında artış olmasını istediklerini ancak kendilerinin bunu istemediğini dile getirdi.
Denizli'nin 43 yıllık terörle mücadelede 295 vatan evladının şehit edildiğini söyleyen Başkan Işık, "Biz sivil toplum örgütüyüz, aynı zamanda hem İçişleri Bakanlığına hem de özel kanunla çıktığı için Milli Savunma Bakanlığına bağlıyız. Şehit aileleri, annesi, babası, eşi, çocuğu ve gaziler bize üye olabiliyor. Bizim faaliyet alanımız şehit ailelerine ve gazi arkadaşlarımıza maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz. Stratejik öneme sahip olduğumuz için şehidimiz, gazimiz eksik olmaz. Bunu arzu ettiğimiz anlamına gelmiyor. Diğer dernekler üyelerinin artmasını ister, biz istemeyiz. Ama olana da razı olmak zorundayız. 230 asker, 33 polis ve 32 öğretmen ve sivil olmak üzere 295 şehidimiz var" dedi. - DENİZLİ
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