Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, makamını öğrenciye devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun makamını 7. sınıf öğrencisi Zeynep Ekin Kalkan'a temsili olarak devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Denizli'de sürüyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, günün anlamına binaen makamını Necdet Durmuş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Ekin Kalkan'a devretti. Ayrıca Vali Coşkun, 7. sınıf öğrencisi Kalkan'a hediye verdi. - DENİZLİ
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