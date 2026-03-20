Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı Arefesinde Anma ve Kutlama Programları Düzenledi

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Mübarek Ramazan ayının ardından idrak edilen Ramazan Bayramı arefesinde çeşitli programlara katıldı. Arefe günü kapsamında valilik personeliyle bayramlaşan Vali Köşger, şehitliği ziyaret ederek dualar etti; şehit aileleriyle bir araya geldi ve devlet koruması altındaki çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Vali Köşger, arefe günü mesaisine Valilik personeli ile bayramlaşarak başladı. Valilikte gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Köşger, personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, arefe günü programı kapsamında Asri Mezarlık Şehitliklerini ziyaret etti. Ziyarette, şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua edildi. Vali Köşger, programın ardından şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Köşger, bayramların aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmak ve onların emaneti olan değerlere bağlılığı ifade etmek için önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Arefe gününde şehit aileleri unutulmadı

Vali Köşger, Şehit Uzman Çavuş Burhan Acar'ın ailesini ziyaret etti. Ramazan Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette Vali Köşger, şehide Allah'tan rahmet dileyerek ailesinin bayramını tebrik etti.

Vali Köşger, il protokolü ile birlikte Şehit Polis Memuru Murat Turan'ın ailesini de ziyaret etti. Ziyarette, Turan ailesinin bayramını kutlayan Vali Köşger, şehide Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Vali Köşger çocuklarla bir araya geldi

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, arefe günü programı kapsamında 0-6 Yaş Çocuk Evlerini ziyaret ederek devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Vali Köşger, çocukların bayram sevincini paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, bayramların sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu vurguladı. Ziyarette, Vali Köşger'e il protokolü eşlik etti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in arefe günü programı, gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından sona erdi. - DENİZLİ