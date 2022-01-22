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Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı - Son Dakika

Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı

22.01.2022 13:15

Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı Kar yağışının ardından teleferikte yoğunluk oluştu Denizli'nin yüksek kesiminde yer alan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili olurken, hem muhteşem manzarasına tanık olmak hem de karın keyfini doyasıya yaşamak isteyenler...

Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı

Kar yağışının ardından teleferikte yoğunluk oluştu

DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesiminde yer alan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili olurken, hem muhteşem manzarasına tanık olmak hem de karın keyfini doyasıya yaşamak isteyenler yaylaya akın etti.

Denizli'de 2015 yılında tesis haline getirilerek hizmete açılan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yağan kuvvetli kar yağışının ardından ziyaretçi akınına uğradı. 1500 metre rakımda yer alan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kartopu oynamak ve gezmek isteyenler girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, ziyaretçilerine karın tadını yaşama fırsatı verirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'ında vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazıları ise poşet ve kızaklarla karda kaymayı ihmal etmedi. Beyaza bürünen alanda vatandaşlar voleybol, kartopu oynamanın yanında ata binenler o anın tadını doyasıya yaşadı.

Denizli'de ailesiyle birlikte karın keyfini yaşamak için geldiğini belirten Kutlay Aydoğan, eğlenmek için teleferiğe geldiklerini söyledi. Aydoğan, "Çok güzel ailecek geldik. Herkese tavsiye ediyorum. Buraya eğlenmeye geldik. Çocuğumuz kardan zevk alıp eğleniyor. Hafta sonunu değerlendiriyoruz. Haftanın yorgunluğunu burada atıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde birçok yer gibi Bağbaşı Yaylası ile teleferiğin de kapalı olduğu için karın keyfini çıkaramadığını ve sezonun açılmasıyla fırsattı değerlendirmeye geldiğini anlatan Ahmet Burak Honazlı ise, "Pandemi sürecinde Bağbaşı Yaylası ve Teleferik kapalı olduğu için gelememiştik. Ama şu anda sezon açıldığı için hafta sonunu değerlendirelim dedik. Burada çok güzel bir ortam var. Kar üstünde kızakla kayan, atlara binen ve kartopu savaşı yapan insanlar var. Çok güzel ve mutluyuz. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı
Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı
Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı

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Denizli, Bağbaşı, Aydoğan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizliler karın keyfini Bağbaşı Yaylası'nda çıkarttı - Son Dakika


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