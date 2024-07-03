Denizlili Gönüllüler İsrail Vahşetine Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Geçti

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Denizlili altı gönüllü, İsrail vahşetine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüşe geçti. Delikliçınar Yeni Camiden yürüyüşe başlayan gönüllüler, 20 gün sonra Hatay'a ulaşacak.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin halkına yaşattığı vahşeti gözler önüne sermek için Denizlili altı gönüllü harekete geçti. Gazze Yürüyüş Platformu adı altında birleşen Hamidullah Ata, Fadıl Baş, Mustafa Türkan, Halil Çatal, Halil Işılak ve Ahmet Türkan Delikliçınar Yeni Camisinden yürüyüşe başladı. Platform üyeleri yürüyerek 20 günde ulaşmayı hedefledikleri Hatay'da etkinliği bitirecek.

5 ili yürüyerek geçecekler

Denizli'den başlayan farkındalık yürüyüşü kapsamında 20 gün içinde Afyon, Konya, Niğde, Adana'ya ulaştıktan sonra Hatay'a giriş yapacaklarını ve Reyhanlı'da yürüyüşü bitireceklerini anlatan Gazze Yürüyüş Platformu Gönüllüsü Hamidullah Ata, "Denizli – Hatay arası yaklaşık 900 kilometre. İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne sermek, farkındalık oluşturmak, insanların dikkatini Filistin'de yaşanan acılara çekmek için yürüyüş etkinliği organize ettik. Geçeceğimiz illerden de STK'ların desteklerini alacağız. Yürüyüşe altı gönüllü ile başladık. Geçiş yapacağımız illerden de bize destek vermek için katılacak arkadaşlarımız var" dedi.

"Zulme sessiz kalamayız "

İsrail zulmünün her zaman karşısında olduklarına dikkat çeken Ata, "Denizli'den rotamız Gazze olması niyetiyle yola çıktık. İnsanlığın onuru izzeti şerifi ve başta doğu Türkistan, Gazze olmak üzere yapılan zulme karşı sessiz çoğunluğun sesi olması niyetiyle inanmışlık ve adanmışlık ruhunun vermiş olduğu motivasyon ile Çınar Meydanı'ndan sırtımızda çantalarımızla yola çıktık" diye konuştu.

Yürüyüş 20 gün sürecek

Denizli'den başlatılan yürüyüşün 20 gün sonra Hatay'da tamamlanacağını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Bütün insanlık adına diriliş ve uyanışın kıvılcımı olması temennisiyle yola revan olduk. Bu sessiz yürüyüşümüzün kitlelere hareket getirmesi ve bütün insanlığın ayaklanarak bu vahşete karşı kıyama durmasını hedeflemekteyiz. Yürüyüş 1 Temmuz'da Çınar Meydanı'ndan başlamıştır. Gazze yürüyüşümüz 20 Temmuz günü Hatay Reyhanlı sınırında son bulmasını hedefledik" - DENİZLİ