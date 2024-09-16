Denizlispor U19'dan Hazırlık Maçı - Son Dakika
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Denizlispor U19'dan Hazırlık Maçı

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Denizlispor U19, Denizli İdmanyurdu ile hazırlık maçı yaparak yeni sezon için eksiklerini değerlendirdi.

16.09.2024 21:49
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- Genç horozlar, hazırlık maçında Denizli İdmanyurdu'nu ağırladı

DENİZLİ - Yeni sezonda TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek olan Denizlispor U19 Takımı, Denizli'nin BAL temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ile hazırlık maçı yaptı.

2024-2025 sezonunda TFF U19 Bölgesel Gelişim Liginde Aliağa Futbol, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Fethiyespor, Karşıyaka, Kuşadasıspor, Menemen FK, Muğlaspor, Somaspor ve Uşakspor ile mücadele edecek olan Denizlispor U19, yeni sezon hazırlıklarını Zafer Katrancı Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Osman Kıraç nezaretinde yaptığı çalışma ile sürdüren yeşil siyahlılar, Denizli'nin BAL temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmada takımlar, bütün futbolcularına yer vererek futbolcuların son durumunu görmüş oldu.

Osman Kıraç: "Maçı kaybetmiş olabiliriz ama eksiklerimizi artılarımızı görmüş olduk"

Yeni sezon hazırlıkları ve hazırlık maçı hakkında değerlendirme de bulunan Teknik Sorumlu Kıraç, antrenmanların gayet iyi geçtiğine dikkat çekerek; "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. 28 Eylül'de ligimiz başlıyor. Biz de o doğrultu da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışıyoruz, ayrıca bol bol hazırlık maçı yapmaya çalışıyoruz. Bu günde Denizli'nin Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ile bir hazırlık maçı yaptık. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama eksiklerimizi artılarımızı görmüş olduk. Sonuçta hazırlık maçı da olsa Güreller bizim rakibimiz değil. Ama sonuçta bir rakip var. Rakibe karşı nasıl bir reaksiyon gösterebiliriz. Problemi nasıl çözeriz bunları gördük "dedi.

"Daha iyi olması için yoğun bir şekilde çalışmamıza devam edeceğiz"

U19 takımı kadrosundan A takıma futbolcu gönderdiklerini ifade eden Kıraç, "Ayrıca Çarşamba günü A takıma dahil ettiğimiz ve orada kupa maçında oynayan futbolcularımız vardı. Onlar da oradan dahil oldular. Onların da biraz yorgunluğu vardı. Oda bizim için sıkıntı oldu. O istediğimiz reaksiyonu diğer hazırlık maçlarına göre veremedik. Bizim için pek olumlu olmadı. Yorgunluktan kaynaklı bir şeydi. Takım olarak daha da iyi olabiliriz. Şurada ligin başlamasına fazla bir şey kalmadı. O doğrultuda yaptığımız hazırlık maçlarında yaptığımız hataları artıları görerek eksiklerimizi kapatarak lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncuların gösterdiği performans şu anda iyi gidiyor. Daha iyi olması için yoğun bir şekilde çalışmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizlispor U19'dan Hazırlık Maçı - Son Dakika

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