Deprem 27. Yılında Halkın Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
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Deprem 27. Yılında Halkın Güvenliği Tehlikede

Deprem 27. Yılında Halkın Güvenliği Tehlikede
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Emek Partisi Başkanı Aslan, deprem hazırlıklarının yetersiz olduğunu ve halkın kaderine terk edildiğini belirtti.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Marmara Depremi'nin 27. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Deprem toplanma alanları AVM'lere dönüştürüldü, milyarlarca lira halkın güvenliğine değil, faize, ranta ve sermayeye aktarıldı. 27 yılın sonunda değişmeyen tek şey, halkın kaderine terk edilmesidir" dedi.

Aslan, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27. yılı nedeniyle, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"27 yıl önce yaşanan büyük felaketten gerekli dersleri çıkarmayanların, 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine neden olduklarını" öne süren Aslan, bu 27 yılın 25 yılının, AK Parti iktidarında geçtiğini ancak bu süreçte depreme yönelik tedbirler alınmadığını, aksine sorunların daha da büyüdüğünü savundu.

Marmara'da gerçekleşecek olası bir depremde hala ciddi ve kapsamlı bir hazırlık yapılmadığını ifade eden Aslan, milyonlarca insanın hala olası bir depremde "güvenli olup olmadığı belirsiz" konutlarda yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti.

"SARAY İKTİDARI, GÜVENLİ KONUTLAR VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI YARATMIYOR"

İktidarı, olası deprem riskine karşı güvenli konutlar ve yaşam alanları yaratmak yerine, rant ve talan alanını genişletmekle suçlayan Aslan, şunları kaydetti:

"Deprem toplanma alanları AVM'lere dönüştürüldü, milyarlarca lira halkın güvenliğine değil, faize, ranta ve sermayeye aktarıldı. 27 yılın sonunda değişmeyen tek şey, halkın kaderine terk edilmesidir. Bilim insanlarının ve üniversitelerin yıllardır yaptığı uyarılar dikkate alınmıyor, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi yaklaşan büyük depremin yarattığı kaygıyla baş başa bırakılıyor. Deprem doğal bir olaydır, ölüm ve yıkım kader değildir. Asıl sorumluluk, bilimsel uyarıları yok sayan, kentleri ranta açan ve insan hayatını sermayenin çıkarlarının gerisine koyan düzendedir."

EMEP Lideri Seyit Aslan, "Saray düzeninin" işçi sınıfına reva gördüğü yoksulluğa, güvensizliğe ve güvencesiz konutlara karşı yapılması gerekenin örgütlenmek, "birleşmek ve mücadele etmek" olduğunu belirtti.

Depremde ölmemek için güvenli konut, güvenli kent ve kamusal yaşamak hakkını savunacaklarını belirten Aslan, "deprem değil, rant düzeni öldürür" uyarsında bulundu.

Kaynak: ANKA

Deprem, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem 27. Yılında Halkın Güvenliği Tehlikede - Son Dakika

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