Deprem Kahramanları Arasındaki Bağ - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Deprem Kahramanları Arasındaki Bağ

Deprem Kahramanları Arasındaki Bağ

Emrullah Bingöl, 6 Şubat depremlerinde kurtardığı Halil Korkmaz ile 2 yıldır iletişimde.

06.02.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl, 6 Şubat depremlerinde enkazından 110 saat sonra kurtardıkları Halil Korkmaz ile gönül bağını koparmıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya'da 6 Şubat'ın üzerinden 2 yıl geçti. Depremin simgelerinden biri haline gelen Kahramanmaraş'taki 22 bloklu Ebrar Sitesi ise acının en derin yaşandığı yerlerden biri olarak hafızalara kazındı. Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği enkazda günlerce umutla hayatta kalmaya çalışan Halil Korkmaz, depremin 110. saatinde Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl tarafından kurtarıldı. Saatler süren titiz çalışmanın ardından Korkmaz'ın sağ salim enkazdan çıkarıldığı anlar, hem ekip hem de tüm Türkiye için büyük bir moral kaynağı oldu. Depremin ikinci yıl dönümünde Emrullah Bingöl, Halil Korkmaz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Halil Korkmaz, "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin" dedi.

Emrullah Bingöl ise, "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için olağanüstüydü. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişim halindeyiz. Bu bağ bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Halil Korkmaz, Bingöl, Deprem, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem Kahramanları Arasındaki Bağ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:54:02. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem Kahramanları Arasındaki Bağ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.