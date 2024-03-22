Depremde az hasarlı olan binaların yıkılmasına karşı çıkıyorlar

Rezerv alana dahil olan apartmanlarının yıkılmasını istemiyorlar
Sağlam olduklarını iddia ettikleri binalarının rezerv alana dahil olup yıkılmasını istemiyorlar
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası binalarının 'az hasarlı' olduğunu savunan bina sakinleri ve müteahhit, yapının rezerv alana dahil edildiğini ve yıkılacağını söyleyerek, yıkıma karşı çıktıklarını ifade etti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde büyük yıkıma uğrayan Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan ve depremleri az hasarlı olarak atlatan 3 bloktan oluşan Dilsude Sitesi'nin rezerv alana dahil edilmesine, binanın müteahhidi ve sakinleri karşı çıkıyor.
Binanın depremi az hasarlı olarak atlattığını, beton kalitesi konusunda sağlam olduğunu iddia ederek, sağlam olduğunu savundukları binanın yıkılmaması gerektiğini savundu.
"Tüm mühendislik birimlerine uyulmuş sapasağlam bir bina"
Dilsude Sitesi'nin müteahhidi İsmail Şeref Alkış, "Bu Dilruba Sitesi'nin yapımcısıyım. Bu bina sağlam bir bina, depremde kendisini ispatlamış gerek beton kalitesi ile gerekse de binanın sağlamlığı ile. Fakat bize gelen bir yazı ile burayı boşaltmamız gerektiğini, rezerv alan ilan edildiğini, biz de bu olayın yanlış olduğunu ve binanın sağlam olduğunu yıkılmaması gerektiğini, binanın beton ölçümlerinin performans analizlerinin çok yüksek olduğunu belirttiğimiz halde burayı rezerv alan ilan edilmiş ve yıkmak istiyorlar. Bakanımız Mehmet Özhaseki gelmişti, bizzat sorduklarında bu binanın yıkılmayacağını, rezerv alan olsa bile yıkmayacağı yönünde sözü var. 3 blok burası, toplam 57 tane bağımsız bölüm var, 8 dükkan var. Bu milli servet yıkılmasın, ben bu binanın yıkılmasının doğru bir karar olduğuna inanmıyorum. Biz burayı teslim edeli yaklaşık 4-5 yıl oldu, tüm mühendislik birimlerine uyulmuş sapasağlam bir bina" dedi.
Bina sakinlerinden Mustafa Taşyapar ise, "Buranın hasar tespitinde az hasarlı hatta hasarsıza yakın olarak çıkmıştı. Bunun üzerine üniversite profesörlerinin de oluştuğu 4 ekip numuneleri alıp baktırdı hepsinde hasarsız olarak gördü. Bunun üzerine biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne buraya taşınmamızda bir sakınca var mı, rezerv alana giriyor mu diye sorduk onlar da buranın yedek rezerv alan olduğunu buranın girmeyeceğini söylediler. Tadilat yapın deyip girmemizi istediler, bu 3 blokta yaklaşık 6-7 milyona yakın dış cephe mantolama yapıldı depremden sonra. Bu kadar test ve numuneden sonra bu kadar bilirkişi, uzman ve mühendisin görüşünden sonra hangi teknik veriye göre burası yıkılmak isteniyor bunu merak ediyorum açıkçası" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Depremde az hasarlı olan binaların yıkılmasına karşı çıkıyorlar - Son Dakika
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