Depremde bacağını kaybeden genç futbolcu, çocuklara umut ışığı oluyor - Son Dakika
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Yerel

Depremde bacağını kaybeden genç futbolcu, çocuklara umut ışığı oluyor

Hatay'da yaşanan depremde 9 saat enkazda kalarak sol bacağını kaybeden Furkan Soysal, futbolcu olma hayallerini yeşil sahada devam ettirerek küçük yaş kategorisindeki çocuklara eğitim veriyor. Genç futbolcu, bacağını kaybettikten sonra umut ışığı olmaya karar vererek antrenmanlarına devam ediyor ve antrenörüne yardımcı olarak çocuklara eğitim veriyor.

01.07.2024 09:46
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Hatay'da 9 saat enkazda kalarak sol bacağını kaybeden Furkan Soysal, futbolcu olma hayallerini yeşil sahada devam ettirerek küçük yaş kategorisindeki çocuklara eğitim veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da birçok bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinde 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Depreme İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde yakalanan 15 yaşındaki Furkan Soysal ve ailesi de enkazda kaldı. Futbolcu olma hayaliyle hayatını devam ettiren genç futbolcu, 9 saat sonra enkazdan ekipler tarafından kurtarıldı. Genç futbolcunun sol ayağı kesilerek ampüte edildi ve protez takıldı. Hayallerinden vazgeçmeyen genç, antrenmanlarına devam ediyor. Küçük yaş kategorisindeki çocuklara eğitim konusunda antrenörüne yardımcı olan genç, azmiyle takdir topluyor.

"Kaleci olmaya kendimi adamıştım, bacağımı kaybedince genç çocuklara umut ışığı olmaya karar verdim"

Kaleci olmaya kendini adadığını dile getiren 15 yaşındaki Furkan Soysal, "6 Şubat depreminde Fener caddesinde talihsiz bir şekilde ailemle enkazda kaldım. Annemler çok kısa bir zaman kaldı, ben 9 saat kaldım. Talihsiz bir kaza yaşadım, sonra 20 gün başka bir hastanede yattım. Kaleci olmaya kendimi adamıştım, bacağımı kaybedince genç çocuklara umut ışığı olmaya karar verdim. Zaten benim bildiğim şeylerdi çok fazla zorlandığımı düşünmüyorum, ileride inşallah bu serinin devamını getiririm. Zeki Göçmen başkanıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde bacağını kaybeden genç futbolcu, çocuklara umut ışığı oluyor - Son Dakika

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