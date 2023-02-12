Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

12.02.2023 09:44
Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye'de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye'de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 04.17'de Osmaniye'de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada Osmaniye'de deprem sonrası doğan iki bebek ailelerinin yaşam umudu oldu Osmaniye'de deprem sonrası doğan iki bebek ailelerinin yaşam umudu oldu

Kahramanmaraş, Osmaniye, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:18 Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
09:45 Haluk Levent: Ahbap'ı iki bağımsız firma denetleyecek
09:40 Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraf yürek burktu
09:16 "Depremzedelere yardım götürüyoruz" diyerek uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
08:34 Hatay'da bir mucize daha! 149 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
03:11 142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
07:13 Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden yeni video paylaştı: Önümüzdeki yol çok uzun olacak
02:21 6 aylık hamile Buse, 136 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
01:52 Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan muhabbet kuşu 136 saat sonra kurtarıldı
01:01 Yenidoğan ünitesinde deprem paniği! Hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2023 10:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement