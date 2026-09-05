Depremde evi yıkılan Saliha Alıcı, Dünya Bankası hibesiyle 8 kadına istihdam sağladı - Son Dakika
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Depremde evi yıkılan Saliha Alıcı, Dünya Bankası hibesiyle 8 kadına istihdam sağladı

Depremde evi yıkılan Saliha Alıcı, Dünya Bankası hibesiyle 8 kadına istihdam sağladı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 48 yaşındaki üç çocuk annesi Saliha Alıcı, Dünya Bankası'nın hibe desteğiyle kendi iş yerini kurdu.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evi yıkılan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Saliha Alıcı, deprem sonrası aldığı Dünya Bankası hibesiyle kendi iş yerini açarak girişimci oldu. Daha önce evinde yemek yaparak geçimini sağlayan Alıcı, bugün işletmesinde 5 çalışan ve 3 öğrenci olmak üzere toplam 8 kişiye istihdam sağlıyor.

Gaziantep'te daha önce evinde 30-40 kişilik yemekler hazırlayarak geçimini sağlayan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Saliha Alıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra aldığı hibe desteğiyle kendi iş yerini açarak girişimci oldu. Alıcı, ev yemekleri üzerine faaliyet gösteren işletmesinde 5 çalışan ve 3 öğrenci olmak üzere toplam 8 kadına istihdam sağlıyor. Daha önce ev hanımı olan Saliha Alıcı, evinde yaptığı yemekleri zamanla daha fazla kişiye ulaştırmaya başladı. Deprem sonrasında ev yemeklerine duyulan ihtiyacı da göz önünde bulunduran Alıcı, Dünya Bankası tarafından depremzedelere yönelik sağlanan hibe programına başvurdu. Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından aldığı destekle kendi iş yerini açan Alıcı, bugün işletmesini büyüterek yoluna devam ediyor.

"Hibe sayesinde iş yerimi açtım"

İşletmesini nasıl kurduğunu anlatan Saliha Alıcı, "Daha önce evde yemek yapıyordum. 30-40 kişilik yemekler çıkartıyordum. Daha sonra bir hibeye başvurdum. Başvurum olumlu sonuçlandıktan sonra böyle bir yer açmaya karar verdik. Güzel oldu. Ev yemekleri üzerine çalışıyoruz. Depremden sonra burada böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Dünya Bankası'nın deprem dolayısıyla verdiği hibe sayesinde iş yerimi açtım. Şu anda da bu hale geldik" dedi.

8 kişiye istihdam sağlıyor

İş yerinde 5 çalışanının yanı sıra 3 öğrencinin de bulunduğunu belirten Alıcı, toplam 8 kişiye istihdam sağladığını söyledi. İşlerinin yolunda gittiğini ifade eden Alıcı, "İşlerim güzel, her şey yolunda gidiyor. Müşterim var, bir problem yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

Ev yemeklerinden oluşan geniş menü

İşletmesinde sulu yemek ağırlıklı ev yemekleri hazırladıklarını anlatan Alıcı, menülerinde kuru fasulye, bamya ve yeşil fasulye gibi yemeklerin yanı sıra börek çeşitleri, içli köfte, mantı, sarma ve dolmanın da bulunduğunu belirtti.

Alıcı, "Ev yemekleri, sulu yemek üzerine çalışıyoruz. Kuru fasulye, bamya, yeşil fasulye, börek türleri, içli köfte, mantı, sarma, dolma, yani aklınıza gelebilecek evde yiyebileceğiniz her türlü yemeğimiz mevcut" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde evi yıkılan Saliha Alıcı, Dünya Bankası hibesiyle 8 kadına istihdam sağladı - Son Dakika

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