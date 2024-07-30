Depremde evi yıkılan şehit yakını tapu sorunu yaşıyor

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evi yıkılan şehit yakını Mehmet Baltaş, tapu sorunu yaşadığı için yerinde dönüşümle ev yapamamaktan şikayet etti. Baltaş, "Diğer yakın komşularım da orman vasfını yitirmiş yerlere evlerini hibe destek alarak yapmaya başladılar. Tek bir ben kaldım. Vatandaş olaraktan gittim geldim, çalmadık kapı kalmadı. Ben de diğer arkadaşlar gibi tapumu alıp rezillikten kurtulmak için yerinde dönüşümle ev yapmak istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Baltaş'ın, depremde evi ağır hasar aldı ve yıkıldı. 30 yıldır orman vasfını yitirmiş alanda yaşadığını anlatan Baltaş, köyde tapu alamayan bir kendisinin kaldığını, başvurmadık kapı bırakmadığını ancak hala bir çözüm bulamadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Mehmet Baltaş şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinde evim ağır hasarlıydı, ekipler tarafından yıkıldı. Konteynerde yaşamaya başladım. Konteynere sığmayınca yanına bir baraka yaptım. Diğer yakın komşularım da orman vasfını yitirmiş yerlere evlerini hibe destek alarak yapmaya başladılar. Tek bir ben kaldım. Yıllardır burada kullandığımız yere, yerinde dönüşüme başvurdum. Hak sahipliğim çıktı. 30 yıldan beri kullanıyorum burayı. Bahçem var, bağım var. Her şeyim burada. Ben de bu orman vasfını yitirmiş olduğu için Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptım. Bugün geliriz, yarın geliriz, diyerek bugünlere kadar eğlediler. Ne olduğunu bilmiyorum ben bir şehit yakınıyım. Vatandaş olaraktan gittim geldim çalmadık kapı kalmadı. Bende diğer arkadaşlar gibi tapumu alıp rezillikten kurtulmak için yerinde dönüşümle ev yapmak istiyorum."