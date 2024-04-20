Depremde evini ve iş yerini kaybeden oto tamircisi çadırda hayatını sürdürüyor

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Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde oto tamirciliği yapan Halil Topal, kurduğu çadırda araç tamiri yaparak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan yer Hatay olmuş, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depreme Hatay'ın Hassa ilçesinde yakalanan 42 yaşındaki Halil Topal, asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybetti. Geçimini sağlamak için kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda araç tamiri yapmaya devam eden Topal, "9 aydır çadır altında hizmet veriyorum ve bir an önce eski hayatıma geri dönmek istiyorum" dedi.

Çadırın altından imkan oldukça arabaları tamir etmeye çalıştığını söyleyen Halil Topal, "6 Şubat depremlerinde evim ve iş yerim yıkıldı. Bir çadır altında araba tamiri yapıyorum. Böyle bir çadırın altında imkanım oldukça arabaları tamir etmeye çalışıyorum. Hizmetimi elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. 9 aydır çadır altında hizmete devam ediyorum. Bir an önce evime ve dükkanıma kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu. - HATAY