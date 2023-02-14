Depremde kolunu kaybeden Gazeteci Bodur "Bileğimizi kestik ama hayatımızı kurtardık" - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde kolunu kaybeden Gazeteci Bodur "Bileğimizi kestik ama hayatımızı kurtardık"

14.02.2023 17:56

Depremde kolunu kaybeden Gazeteci Bodur "Bileğimizi kestik ama hayatımızı kurtardık" Hatay İskenderun'da depreme yakalanan gazetecilerden Akın Bodur, 32 yıllık meslek tecrübesi ile hayata tutunduğunu belirtti.

Depremde kolunu kaybeden Gazeteci Bodur "Bileğimizi kestik ama hayatımızı kurtardık"

HATAY - Hatay İskenderun'da depreme yakalanan gazetecilerden Akın Bodur, 32 yıllık meslek tecrübesi ile hayata tutunduğunu belirtti. Depremden sonra kolu kesilen Bodur, "Bilemizi kopardık ama hayatımızı kurtardık" dedi.

Asrın en büyük deprem felaketini en şiddetli şekilde yaşayan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yerel ses gazetesinde çalışan Gazeteci Akın Bodur yaşadığı anları tedavi gördüğü hastanede anlatarak "1990 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Bu süreç çerisinde büyük deprem olmasa da küçük depremler gördük. Selleri gördük. Suriye savaşını gördük. İnsanların büyük afetlerde çaresizlik içinde nasıl dram yaşadıklarını gördük. Büyük afetlerde yardımların nasıl gelip gelmediğini bilen birisi olarak o anda bir karar vermek gerekiyordu. Mesleğin vermiş olduğu tecrübe ile bu kararı verdim. Bileği kestik ama hayatımı kurtardım" diyerek enkazdan bileği kesilerek çıkarıldığını daha sonra da hastanede yapılan operasyon ile sol kolunu kaybettiğini belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde kolunu kaybeden gazetecinin sözleri yürekleri dağladı: Bileğimizi kopardık ama hayatımızı kurtardık Depremde kolunu kaybeden gazetecinin sözleri yürekleri dağladı: Bileğimizi kopardık ama hayatımızı kurtardık Hatay'da yıkılan hastanenin deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiş: Bu resmen cinayete teşebbüs Hatay'da yıkılan hastanenin deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiş: Bu resmen cinayete teşebbüs

İskenderun, Deprem, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde kolunu kaybeden Gazeteci Bodur 'Bileğimizi kestik ama hayatımızı kurtardık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Kuraklıkla boğuşan Kenya'da Devlet Başkanı Ruto yağmur duasına çıktı
17:31 Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi
17:41 İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi
13:25 Deprem anından yeni görüntü! Hemşireler kaçmayıp kuvözdeki bebeklere koştular
17:21 "Ölüm var" diyerek futbolu bırakmıştı! Emre Çolak, 24 saat sonra sahalara geri döndü
16:04 Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
16:48 Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti
16:57 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Eda Apartmanı 28 kişiye mezar oldu
16:54 En acı Sevgililer Günü! Depremde kaybettiği eşinin mezarına çocuklarıyla birlikte gidip gül bıraktı
16:43 Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2023 18:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde kolunu kaybeden Gazeteci Bodur "Bileğimizi kestik ama hayatımızı kurtardık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement