Depremde kurtarılan çocuk ile gönüllüler arasında duygusal buluşma

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Arnavutköy'de Fenerbahçe taraftarlarının düzenlediği anma töreninde, deprem bölgesinde çalışan gönüllü arama kurtarma ekibine sürpriz yapıldı. Ekip, Antakya'da cenaze çıkartma göreviyle gönderildikleri enkazda 72. saatte canlı olarak kurtardıkları 5 yaşındaki Hazal ile 1 yıl sonra telefonda görüntülü olarak görüştü.
6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin birinci yıl dönümünde tüm yurtta anma programları düzenlendi. İstanbul Arnavutköy'de de Fenerbahçe taraftarları, depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. Programda depremde yaşamını yitirenler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Antakya'da cenaze çıkartma göreviyle gönderildikleri enkazda 72. saatte 5 yaşındaki Hazal'ı canlı olarak kurtaran gönüller, minik kızla 1 yıl sonra telefonda görüntülü olarak görüştürüldü. Duygusal anlar yaşanırken, enkazdan çıkartılan Hazal'ın Fenerbahçeli olması nedeniyle kendisine Fenerbahçe forması yaptırılarak gönderildi.
"Kendi kızım karşıma geldi ilk enkazdan çıkartırken"
Tam bir yıl sonra kurtardığı kız çocuğu ile tekrardan konuşma fırsatı yakalayan Temur adlı gönüllü, "Ben arama kurtarma gönüllüsü ve eğitmeniyim. Hazal ile ilgili bir şey konuşulduğunda o güne tekrar tekrar geri dönüyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi ama tekrarda kurtarılma ihtiyacı olmayacak şekilde yaşamayı nasip etsin Rabbim bize. Ben kendi kızım karşıma geldi ilk enkazdan çıkartırken. Çalışma anında yapılması gerekenleri yaptık ama perde arkasında üzüldük ve ağladık. Daha öncesinde biz enkaza girdiğimizde arama yapılmıştı. Biz o binadaki faaliyetler hususunda bilgi aldık. Burada zaten arama yapılmış, biz yapmayalım demedik, tekrar bir arama yaptık ve Hazal'ın sesini duyduk. Biz ses geliyor mu, yoksa duymak istediğimiz ses mi bu anlayamamıştık. Biz o binadan tam 4 kişiyi çıkarttık" dedi.
"Tam bir yıl geçti, duygularımız değişmedi"
Arama kurtarma gönüllüsü olan Mücahit Edkü de, "Ben de arama kurtarma gönüllüsüyüm. Devletimizin bize vermiş olduğu imkan ve AFAD koordinasyonunda Hatay'daydık. Hazal bize gerçekten umut olmuştu. Biz o binadan ve yan binalarından onlarca insanı kurtardık. Üzerinden bir yıl geçti, duygularımız hiç değişmedi" şeklinde konuştu.
Depremde Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma gönüllüleri, deprem bölgesine giderek çalışmalara katılmıştı. Arnavutköy'den Hatay'a giden bir grup gönüllüye de Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda çalışmalarını yürüttüğü esnada bir enkazdan cenazelerin çıkartılması görevi verilmişti. Ekip enkaza iş makineleri girmeden önce son kez sesli dinleme yaptıklarında 5 yaşındaki Hazal'ın ağlama sesini duymuş ve depremin 72. saatinde Hazal ve annesi Betül Güner'i enkazdan sağ kurtarmıştı. Enkazdan sağ salim çıkartılan Hazal, arama kurtarma ekiplerinin "Su içer misin?" sorusuna verdiği "Daha muayene olmadım" cevabıyla hafızalara kazınmıştı. - İSTANBUL
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Son Dakika › Yerel › Depremde kurtarılan çocuk ile gönüllüler arasında duygusal buluşma - Son Dakika
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