Depremde kaybolan polis memurunun cenazesi yanlışlıkla başka bir aile tarafından defnedildi

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JİYAN ERKILIÇ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'nın cenazesi, yanlışlıkla başka bir aile tarafından defnedildi. Yetkililer, DNA eşleşmesi sonucunda İlhan'ın cenazesini 14 ay sonra gerçek ailesine teslim etti. İlhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle Kurugeçit Şehitliği'ne defnedildi.

Polis memuru Mustafa İlhan (33), eşi ve iki çocuğuyla depremde en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nde depreme yakalandı. Depremden bu yana İlhan'a dair bir ize rastlamayan ailesi, DNA eşleşmesi sonucunda İlhan'ın cenazesinin yanlışlıkla başka bir aile tarafından defnedildiğini öğrendi. Yekililerin İlhan'ın cenazesini gerçek ailesine teslim etmesiyle, polis memuru İlhan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle Kurugeçit Şehitliği'nde bugün toprağa verildi.

"YASIMIZI TUTMAYA HENÜZ BAŞLADIK"

İlhan'ın ağabeyi Uğur İlhan şunları söyledi:

"Enkazda kardeşime dair bir ize rastlamamak umudumuzu pekiştirmişti ama verdiğimiz DNA eşleşince bizi aradılar ve umut ile belirsizlik arasındaki halimizi sonlandıran haberi aldık. Kardeşimin cenazesini gidip Kahramanmaraş'tan teslim aldık. Yaşadığını düşünüyorduk, umutluyduk. Böyle bir haber almaktan daima korkuyorduk ama kardeşime ulaşmak az da olsa acımızı hafifletti. Aradan geçen zorlu bir yıldan sonra yasımızı tutmaya henüz başladık."

Depremzede ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneğinin açıklamasına göre, deprem bölgesinde enkazların kaldırılmasına rağmen hala yaklaşık 200 kişi kayıp.